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    • Ekonomi
    • 11.12.2022 08:02
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    • 11.12.2022 08:02
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    2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU - Kasım 2022 PTT emekli promosyonu ne kadar? TCKN 0,2,4,6,8 promosyon ÖDEME TARİHLERİ

    PTT emekli promosyon ödemeleri, Kasım ayı güncellemesinin ardından gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdi. Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. İşte PTT promosyon  ödeme tarihleri...

    takvim.com.tr
    2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU

    PTT emekli promosyon ödemeleri, Kasım ayı güncellemesinin ardından gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdi. Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. İşte PTT promosyon ödeme tarihleri...

    PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VERİYOR MU?

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.

    SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

    Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

        3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

        Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

        Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        SGK EMEKLİ PROMOSYON PROTOKOLÜNE DAHİL OLAN BANKALAR

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

        Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

        QNB Finansbank A.Ş.

        ING Bank A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.
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