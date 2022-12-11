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    • Ekonomi
    • 11.12.2022 15:58
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    • 11.12.2022 15:58
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    Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu...

    Birikim Varlık halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) halka arzı için onay alan Birikim Varlık A.Ş.'nin talep toplama işlemi geçtiğimiz günlerde son buldu. Söz konusu halka arzda talep toplama süreci 9 Aralık Cuma mesai bitiminde sona erdi. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? işte merak edilenler haberimizde...

    takvim.com.tr
    Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    8-9 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Birikim Varlık hisse ne zaman işlem görecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arz için sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ne? İşte merak edilenler!

    BİRİKİM VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Henüz sonuçlar için açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır!

    BİRİKİM VARLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

    Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

        Söz konusu süreçte 6.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 6.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,43 olacaktır.

        Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu BRKVY'dir.

        Taleplerinizi 9 Aralık Cuma günü saat 17:00'ye kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;

        Halk Yatırım Borsa / Halka Arz

        Halk Yatırım Trader / Halka Arz İşlemleri

        Halk Yatırım Mobil / Online Şube / Halka Arz

        444 42 55 numaralı Özel İşlem Merkezi
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        Haberler Ekonomi Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu...
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