8-9 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Birikim Varlık hisse ne zaman işlem görecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arz için sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ne? İşte merak edilenler!