8-9 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Birikim Varlık hisse ne zaman işlem görecek? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arz için sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, Birikim Varlık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Birikim Varlık borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu ne? İşte merak edilenler!
BİRİKİM VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz sonuçlar için açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır!
BİRİKİM VARLIK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.