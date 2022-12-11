Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak 2022? Ödeme takvimi!

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ilave tediye ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı. 2. ödeme ise aralık ayında gerçekleşecek. Peki, İlave tediye ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı kamu çalışanları, 4D taşeron işçilere ikramiye hangi gün yatacak? İşte merak edilenler!
ARALIK AYI İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2022?
Böylece Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da yatmıştı.
Diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar;
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3'üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, diğer yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.