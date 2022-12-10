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    • Ekonomi
    • 10.12.2022 10:43
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    • 10.12.2022 10:43
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    10 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

    Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

    takvim.com.tr
    Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022! 9 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

    ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Gram Altın

    Alış 1.076,85 TL, Satış 1.076,98 TL

    Çeyrek Altın

    Alış 1.759,00 TL, Satış 1.783,00 TL

    Yarım Altın

    Alış 3.508,00 TL, Satış 3.567,00 TL

    Tam Altın

    Alış 7.244,00 TL, Satış 7.297,00 TL

        Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.050,00 satış: 7.112,00

        Ons altın fiyatı alış: 1.796,91 satış: 1.797,22

        UZMAN İSİM GRAM ALTININ GELECEĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini yavaşlatacağı beklentileri altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı.Haftaya 1797 dolardan başlayan ons altın 1810 doları görerek 5 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ancak dolar endeksinin yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın 5 ayın zirvesinden döndü.

        Geçtiğimiz güne 1767 dolardan başlayan ons altın 1780 dolara kadar yükseldikten sonra 1771 dolardan kapandı.

        DOLAR ENDEKSİNDE YÖN DEĞİŞTİ

        Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artış hızında yavaşlama için aralık ayını işaret etmesiyle birlikte dolar endeksi baskı altında kalmıştı.

        Yeni haftanın ilk işlem gününde 104.113'e kadar gerileyen dolar endeksi dip seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçti. Endeks bugün 105.000 seviyesini aştı. Dolardaki güçlenme ise ons altın fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.
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        Haberler Ekonomi 10 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!
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