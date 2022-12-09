TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TC NO ile sorgulama ekranı: Halkbank, ATM...

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan adaylar ücret iadeleri hakkında araştırmalara başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde genelinde başvurular tamamlandı. Kura çekimlerinde adı çıkmayan vatandaşlar yatırdıkları 500 TL başvuru ücretini iade alabilecek. Peki TOKİ kura parası ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL başvuru ücret iadesi nasıl alınır? TC NO ile sorgulama ekranı ve Halkbank ve ATM başvuru iadesi alma yolları...