2023 HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI! A-B-C-D-E sınıfı ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Sürücü kursu, harç, sınav...

Güncel 2023 ehliyet fiyatları gündemde yer alıyor. Yeni yılda ehliyet almak için kurslara, sınavlara ve son olarak da sürücü belgesi için para ödeyecek olan vatandaşlar için her şey dahil ehliyet fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Ehliyet, pasaport gibi değerli kağıtlar ile vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirlendi. Buna göre A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL'den 825,73 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL'den 2 bin 489,90 TL'ye yükselecek.
EHLİYET FİYATLARI HER ŞEY DAHİL!
Ehliyet Sınıfları Ehliyet Harç Ücreti + Vakıf Bedeli + Değerli Kağıt Bedeli
A1 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
A2 Sınıfı Ehliyet 1595 TL
A Sınıfı Ehliyet 1595 TL
F Sınıfı Ehliyet 1595 TL
B Sınıfı Ehliyet (Manuel ve Otomatik) 3260 TL
B1, BE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
C1, C1E, C, CE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
D1, D1E, D, DE Sınıfı Ehliyet 4924 TL
M Sınıfı Ehliyet 4924 TL
G Sınıfı Ehliyet 4924 TL