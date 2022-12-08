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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 11:40
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    • 08.12.2022 11:45
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    EYT'de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı? SON DAKİKA EYT yaş şartı bugün açıklanacak mı? Bütçe görüşme TAKVİMİ 2022! 48,49,50,51 yaşındakiler...

    EYT'de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı sorusu gündemde yer alıyor. Yaşa takılan milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken flaş gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamasında, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" yanıtını verdi. Peki Bütçe görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? Bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

    EYT’de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş sürprizi çıkabilir. 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği bilgisi heyecan yarattı. Kulislerde belirtilen bu bilginin akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama geldi. Peki EYT'de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı? Bütçe görüşmeleri saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

    EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI, YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

    Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" yanıtını verdi.

    Öte yandan EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları konuşulsa da son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

    EYT NE ZAMAN MECLİSTE?

    Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak konu henüz netlik kazanmadı. Çalışma yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulacak.

    KİMLER YARARLANACAK?

    Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.

    EYT SON DURUM....

    Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalar hızlandıkça, alternatifler de netleşmeye başladı. Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50'ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesinin 2022 yılını 75 milyar TL'ye yakın bir bütçe açığı ile kapatacağı tahmin ediliyor. EYT düzenlemesinden sonra ise ilk olarak sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesi etkilenecek. Buna göre, halen 1 emekliye 1.8 çalışan düşerken, herhangi bir kısıtlama olmaksızın EYT düzenlemesinin yapılması durumunda bu oranın 1.3'e kadar ineceği hesaplanıyor. Sürdürülebilir bir sistem içinse söz konusu rakamın 3 olması gerekiyor.

        Yapılan hesaplamalara göre, normal şartlarda yılda ortalama 378 bin kişi emekli olurken, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra ilk yıl toplamda 2 milyon kişi, izleyen yıllarda ise yıllık 1.5 milyon kişinin emekli olması öngörülüyor.

        TBMM GENEL KURULU BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ 2022

        Bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. Meclis bütçe görüşmeleri, 12 gün kesintisiz mesai ile devam edecek. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz 16 Aralık'a kadar sürecek.
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        Haberler Ekonomi EYT'de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı? SON DAKİKA EYT yaş şartı bugün açıklanacak mı? Bütçe görüşme TAKVİMİ 2022! 48,49,50,51 yaşındakiler...
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