Sosyal yardım paraları ayın kaçında ödenecek? Aralık ayı Aile destek parası YATTI MI, ne zaman yatacak?

Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Aralık ayına gelmemizle birlikte ödeme sorgulama işlemleri başladı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2 Aralık Aile destek paraları yatan iller listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...
AİLE DESTEK PARALARI BUGÜN YATTI MI?
Aralık ayı Aile Destek paraları henüz yatmadı. Geçtiğimiz Kasım ayında ödemeler 8 Kasım'da yatırılmıştı. Aralık ayında da ilk iki hafta içerisinde yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin son dakika bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:
''2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılmaya başlandı.''
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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