16 ARALIK iddiası doğru mu? EYT 16 Aralık'ta mı çıkacak? EYT çıkış tarihi belli oldu mu?

TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada "Mümkün müdür mümkündür. Bütçe görüşmeleri 16 Aralık'ta sona erecek. Ertesi günden itibaren takvime sığdırılması mümkündür. Önemli olan kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na verilmesi. Ona göre bir takvimin belirlenmesi. Daha önceki yıllarda Meclis'in bütçe bittikten sonra çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Peki, EYT 16 Aralık'ta mı çıkacak? İşte detaylar...
EYT 16 ARALIK'TA MI ÇIKACAK?
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :
EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada 16 Aralık tarihi dolaşmaya başladı. EYT tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. En ggüncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilikte yaşa takılanlar ilk etapta 1.5 milyon kişiyi emekli edecek. Burada kademeli bir şekilde emeklilik söz konusudur. Çünkü gerekli şartları sağlayan ki o şartlarda en temelde 3 tane kriter var. Birincisi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, ikincisi 5 bin prim günü sayısı, üçüncüsü ise ve kaldırılmasını beklediğimiz yaş şartıdır."
"İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak ama çalışılan yerlerde toplu emeklilikler ve buna bağlı da toplu kıdem tazminatları söz konusudur. Bazı işletmelerde birkaç kişi ile sınırlı olabiliyorken, bazı işletmelerde aynı anda yüzlerce kişi emekli olacaktır."