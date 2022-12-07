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    • Ekonomi
    • 07.12.2022 10:37
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    • 07.12.2022 10:37
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    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022! 7 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Son dakika altın haberleri | Gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını güncen fiyatıyla merak edenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte ALTIN alış satış fiyatları...

    takvim.com.tr
    6 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları her sabah yoğun şekilde araştırılıyor. Altın almak ya da satmak isteyen vatandaşlar kapalıçarşıda son durumu öğrenmek istiyor. Peki Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

    ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Gram altın fiyatı alış: 1.058,63 satış: 1.058,84

    Çeyrek altın fiyatı alış: 1.728,00 satış: 1.752,00

    Yarım altın fiyatı alış: 3.444,00 satış: 3.506,00

    Tam altın fiyatı alış: 7.102,00 satış: 7.170,00
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        Haberler Ekonomi Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022! 7 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!
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