Birikim Varlık halka arz ne zaman, hangi bankalar? Birikim Varlık Yönetim hisse fiyatı kaç TL, halka arz eşit mi, oransal mı?

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu süreçte 6.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 6.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,43 olacaktır.