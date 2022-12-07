Birikim Varlık halka arz ne zaman, hangi bankalar? Birikim Varlık Yönetim hisse fiyatı kaç TL, halka arz eşit mi, oransal mı?

Birikim hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki Birikim Varlık hisse fiyatı ve kodu nedir? Birikim Varlık halka arz duyurusu yayımlandı.
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, 14,20 TL Sabit Fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Söz konusu süreçte 6.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 6.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %21,43 olacaktır.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu BRKVY'dir.
Taleplerinizi 9 Aralık Cuma günü saat 17:00'ye kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;
Halkbank İnternet Şubesi / Yatırım Sekmesi/ Halka Arz İşlemleri
Halk Yatırım İnternet Şubesi / Halka Arz Sekmesi