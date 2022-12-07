7 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

7 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Mayıs ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 7 Aralık'ta hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.