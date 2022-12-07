7 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ! Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi düşüncesiyle, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğine dikkat çekti.