🚗PASSAT SEDAN kalktı mı, neden kalktı? Volkswagen Passat Sedan üretimi durdu mu, neden? Volkswagen Passat fiyat LİSTESİ 2022

PASSAT SEDAN kalktı mı, neden kalktı, üretimi durdu mu soruları sıkça araştırılır oldu. Türkiye'de en çok sevilen araçlardan Volkswagen'ın başarılı arabası Passat Sedan için karar verildi. Buna göre elektrik odaklı üretime geçen Volkswagen, Passat Sedan üretimini durduruyor.