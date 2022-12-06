🚗PASSAT SEDAN kalktı mı, neden kalktı? Volkswagen Passat Sedan üretimi durdu mu, neden? Volkswagen Passat fiyat LİSTESİ 2022

PASSAT SEDAN kalktı mı, neden kalktı, üretimi durdu mu soruları sıkça araştırılır oldu. Türkiye'de en çok sevilen araçlardan Volkswagen'ın başarılı arabası Passat Sedan için karar verildi. Buna göre elektrik odaklı üretime geçen Volkswagen, Passat Sedan üretimini durduruyor.
VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN KALKTI MI, ÜRETİMİ NEDEN DURDU?
Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan biri olan Volkswagen Passat Sedan satıştan kaldırıldı. Öncelikle kademeli olarak üretimi azaltılan araç, 2023 yılının gelmesiyle birlikte firmanın resmi internet sitesinden kaldırıldı.
VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ 2022
Volkswagen Passat fiyat listesi Markanın resmi kaynakları üzerinden aralık ayıyla birlikte güncellenen yeni liste şu şekilde;
👉Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 1.025.000 TL
👉Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 1.250.100 TL
👉Passat Alltrack 2.0 TDI 200 PS SCR 4M DSG Alltrack 2.021.300 TL