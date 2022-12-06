Asgari ücret 7 Aralık'ta açıklanacak mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.