6 Aralık 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte Kapalıçarşı ALTIN alış satış rakamları 2022!

Son dakika altın haberleri | Gram, çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını güncen fiyatıyla merak edenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte ALTIN alış satış fiyatları...
ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI 2022
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatı alış: 1.058,63 satış: 1.058,84
Çeyrek altın fiyatı alış: 1.728,00 satış: 1.752,00
Yarım altın fiyatı alış: 3.444,00 satış: 3.506,00
Tam altın fiyatı alış: 7.102,00 satış: 7.170,00