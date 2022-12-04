Kasım ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekliler arama motorlarına yönelecek. 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 5 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.