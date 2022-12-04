Aralık ayının ilk günlerinde enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle Memur ve emekliler zamlı maaşlarına az bir zaman kala arama motorlarında, "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar ve kira artış oranı hakkında bilgiler...
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
2023 VE 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ
2023 ve 2024'teki enflasyon rakamlarıyla ilgili de konuşan Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.
GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU
Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.