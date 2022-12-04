Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE Aralık iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? 2022 İş yeri kirası hesaplama!

Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!
2022 KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Kasım ayı enflasyon verileri 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.
ARALIK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.