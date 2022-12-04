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    • Ekonomi
    • 04.12.2022 07:30
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    • 04.12.2022 07:30
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    Sosyal yardım paraları ayın kaçında ödenecek? Aralık ayı Aile destek parası YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Aralık ayına gelmemizle birlikte ödeme sorgulama işlemleri başladı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aralık ayı Aile destek paraları yatan iller listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    2 Aralık Aile destek parası YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile bin 250 TL destek veriyor. Aralık ayına gelmemizle birlikte ödeme sorgulama işlemleri başladı. Peki Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2 Aralık Aile destek paraları yatan iller listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...

    AİLE DESTEK PARALARI BUGÜN YATTI MI?

    Aralık ayı Aile Destek paraları henüz yatmadı. Geçtiğimiz Kasım ayında ödemeler 8 Kasım'da yatırılmıştı. Aralık ayında da ilk iki hafta içerisinde yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin son dakika bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

    ''2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılmaya başlandı.''

    AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.
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        Koza Altın
        Haberler Ekonomi Sosyal yardım paraları ayın kaçında ödenecek? Aralık ayı Aile destek parası YATTI MI, ne zaman yatacak?
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