GSB e-devlet KYK borç sorgulama || KYK borç faizleri ne kadar? KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK BORÇ FAZİLERİNİN SİLİNMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bakan Kasapoğlu; "Türkiye tıpkı altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ülke. Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak. Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor. Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz." dedi.