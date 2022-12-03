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    • Ekonomi
    • 03.12.2022 08:01
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    • 03.12.2022 08:01
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    Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Evde bunu yaparken dikkat edin! Faturanız %50 azalacak...

    Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken faturayı düşük tutmanın yllarını arıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş!

    Vatandaşlar yüksek gelen faturalar karşısında zorlanırken faturayı düşük tutmanın yllarını arıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. İşte fatura düşürme yöntemleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    PRİZE TAKILI ŞARJ ALETİ BİRİNCİ DÜŞMANINIZ

    Şarja takılı kalan adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketiyor. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketimi faturaya yansıyor.

    TELEVİZYON NE KADAR ELEKTRİK HARCAR?

    Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

    Aylık Tüketim: 14 kwh

    36 TL

    ÇAMAŞIR MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

    Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

    Aylık Tüketim: 19 kwh

    49.4 TL


        BULAŞIK MAKİNESİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

        Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

        Aylık Tüketim: 10 kwh

        26 TL


        BUZDOLABI NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

        Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

        Aylık Tüketim: 30 kwh

        78 TL


        ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

        Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

        Aylık Tüketim: 24 kwh

        62 TL


        FIRIN NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

        Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

        Aylık Tüketim: 20 kwh

        52


        KOMBİ NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

        Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

        Aylık Tüketim: 34 kwh

        88 TL


        ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE NE KADAR ELEKTRİK HARCIYOR?

        Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

        Aylık Tüketim: 12 kwh

        31,2 TL
            Altılı masa fondaşa isyan bayrağı çektirdi: Oy vermem
            Haberler Ekonomi Elektrik faturanızı meğer bu şişiriyormuş! Evde bunu yaparken dikkat edin! Faturanız %50 azalacak...
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