Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.12.2022 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2022 21:21
    ABONE OL

    EYT staj mağdurları son dakika || 3 Aralık EYT son durum nedir? Erken emeklilikte prim gün sayısı, yaş şartları...

    Yeni yıla girmemize sayılı günler kala emekli olmak isteyen vatandaşlar EYT son dakika gelişmelerini günden güne araştırıyor. EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak soruları yoğun ilgi görürken, EYT şartları ve EYT kimleri kapsıyor soruları da yoğun ilgi görüyor.

    takvim.com.tr
    EYT staj mağdurları son dakika

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

    DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. EYT konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:

    "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

    EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

    Sayın Bakanımız sürecin başından beri mayıs ve haziran ayından beri bizlerin görüşlerini alıyor. Sadece TİSK değil başka kuruluşların da görüşlerini aldı. İşçi temsilcilerinin de görüşlerini almaya devam ediyor. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunmayı seven bir teşkilatız. EYT kapsamında benzer bir yaklaşımımız var. Kapsamlı bir çalışmayı sayın Bakanımıza sunduk. 3 maddede size özet anlatmak istiyorum. Dünya örnekleriyle Türkiye örnekleriyle onlarca önerisi olan bir paket. 3 tane ana çatı altında özetleyebilirim.

        BİRİNCİ MADDE

        Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primleri ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı. Yüzde 80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor.

        İşverenlere sorduğumuzda işverenlerimiz devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu bu istihdamın devamı ve işverenler için risk. Sayın Bakanımız müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda vermişti. Yine teyidini alarak paylaşıyorum. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Bu konu sadece işverenler için değil emekli olup çalışma hayatına devam edecekler için kıymetlidir.

        İKİNCİ MADDE

        İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda işverenler için finansman problemi doğmasıdır. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda işverenin mağdur olması durumu var. Bakanımız müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanımızın destekçi olduğunu ifade ettik. KGF'den uygun kredi ile işverenin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Kıdem tazminatları da çalışanlara gidecek.

        ÜÇÜNCÜ MADDE

        Üçüncü konu bazı şirketlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda üretimi etkileyecek durumlar olabiliyor. Biz çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu üç başlık dışında ilave önerilerimiz oldu bunları sayın Bakanımıza aktardık. Şu anda süreç olumlu gidiyor. Bizlerde konunun resmileşmesini bekliyoruz.

        "Ben son asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Türk İş, devletin, işverenlerimizin imzasıyla ortak bir mutabakatla hayata geçirmiştik bu ortak mutabakatın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ortak mutabakatın ülkemizin ihtiyacı olduğu bir husus olduğunu biliyoruz. Bu dönemde biz işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Burada işverenlerimizin razı olduğu işçi tarafının memnun olduğu aynı zamanda işletmelerimizi koruyan, dengeli bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız. Hem EYT hem asgari ücret sürecinin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        EYT'DE PRİM GÜNLERİ VE EYT'Yİ ORTAYA ÇIKARAN SÜREÇ

        8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenlemeye göre SSK'lılar 5 bin prim günü ve 20 yıl (kadınlar için) - 25 yıl (erkekler için) sigortalılık süresiyle emekli olabiliyorlardı. Bağ-Kur'lular ise 9 bin prim günü (erkekler için ) - 7 bin 500 prim günü (kdınlar için) olma hakkını elde ediyordu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ilk kez yüz yüze!
        Haberler Ekonomi EYT staj mağdurları son dakika || 3 Aralık EYT son durum nedir? Erken emeklilikte prim gün sayısı, yaş şartları...
            SON DAKİKA