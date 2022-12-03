Emekli müşteriler, istedikleri zaman bankalarını değiştirme talebinde bulunma ve dilediği bankadan maaşlarını almaya devam etme hakkına sahipler. Emekli bireylerin, emekli maaşı banka değişikliği imkânından yararlanabilmeleri için farklı seçenekler bulunmaktadır. Peki, Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı? 4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar!
EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.
Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.
Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
– 4A hizmetleri,
– 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.
Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:
– 4B hizmetleri,
– 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.
Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:
– 4C hizmetleri,
– 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.