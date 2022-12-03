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    • Ekonomi
    • 03.12.2022 09:35
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    • 03.12.2022 09:35
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    2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?

    Enflasyon sebebiyle memur ve emeklilerin alacağı yeni yıl zammında oranlar netlik kazandı. Geride kalan 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplanmasıyla memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 10,84 enflasyon farkını ceplerine koydu. Aralık ayına girilmesiyle birlikte ise yılbaşında ikramiye durumu sorgulanmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Emekliye 2023 yılbaşı İKRAMİYE MÜJDESİ!

    Emekli maaşına yeni yılda yapılacak zam oranları gündemdeyken, emeklilerin merak ettiği diğer bir soru ise yılbaşı ikramiyesi oldu. Geride bıraktığımız Ramazan ve Kurban Bayramında 4/A, 4/B 4/C emeklilerine ikramiye olarak yılda iki kez 1100 TL ödeme yapıldı.12 milyon emekli yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte merak edilenler...

    EMEKLİLERE YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

    Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar haberimize eklenecektir. Emeklilere ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban Bayramında yapılıyor. 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı'nın 1. günü önümüzdeki yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Dört gün sürecek Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1100 TL ödeme yapılması bekleniyor.

    EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI!

    Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zam oranları net olarak TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Memur ve emeklilerin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yapılacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından maaşlarda yükseliş yaşanacak.

        TÜİK'in açıkladığı geride kalan 4 aylık enflasyon rakamlarına göre memur emeklilere 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin alacağı zam oranı da değişecek.

        SENEDE 2 DEFA VERİLECEK

        Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

        Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.
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        Haberler Ekonomi 2023 yılbaşı SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ikramiye verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?
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