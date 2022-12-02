Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon rakamları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne? Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.
GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU
Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.