2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

2 Aralık evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Aralık ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Aralık ayı evde bakım parasına ilişkin son bilgiler...
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.