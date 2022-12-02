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    • Ekonomi
    • 02.12.2022 08:47
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    • 02.12.2022 08:47
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    2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

    2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, 2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    2 Aralık evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Aralık ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Aralık ayı evde bakım parasına ilişkin son bilgiler...

    ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın ortalarında itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi 2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?
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