2 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?

2 Aralık evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Aralık ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. İşte, Aralık ayı evde bakım parasına ilişkin son bilgiler...