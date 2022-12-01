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    EYT’liye emeklilik yolu! Primi artıran formüller neler? Kısmi süreli çalışana hangi imkanlar var? İsteğe bağlı sigorta fayda sağlar mı?

    EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim günlerini tamamlama telaşına girdi. Prim kazanmanın ise 5 yolu bulunuyor...

    Çığıl Ön Yener
    Prim formülü

    Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor.



    SSK'lıların tam emeklilik için 5 bin, Bağ- Kur'lular ve memurların ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü tamamlaması gerekiyor. Peki bu süreleri eksik olanlar ne yapabilecek? Eksik primi tamamlamanın 5 yolu bulunuyor. İşte bu yollar...



    İLK YOL BORÇLANMA
    Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Bu durum, düzenleme Meclis'e geldiğinde netleşecek.



        Kadınların en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreler borçlanılabiliyor. Çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün prim kazanılabiliyor. Ancak staj sonrası doğum yapanlar varsa, bu doğumlar için borçlanma yapılabiliyor.



        Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor. 1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor.



        4/c'li kamu çalışanlarının personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri; sigortalı olmaksızın doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi için geçirilen süreler; hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011'den sonraki); yurt dışında ev kadını olarak veya sigortalı çalışarak geçirilen süreler de borçlanılan sürelerden...



            HİZMET TESPİTİ
            Geçmişte sigortasız çalıştırılanlar hizmet tespiti yaptırabiliyor. Burada 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. İşveren sonrasında sigorta yapmışsa ya da girişi bildirmiş ama primi yatırmamışsa bu süre işletilmiyor. SGK kayıtlarında 'bordro, sigortalı hesap fişi, bildirge' gibi belgeler varsa hak düşürücü süre uygulanmıyor.



            TOPTAN ÖDEMENİN İHYASI
            Yıl ve yaş şartını tamamladığı halde primi yetmediği için emekli olamayanlar bu sürelerin parasını SGK'ya başvurarak geri alabiliyor. Daha sonra isteyenler bu süreleri ihya edebiliyor. Alınan toptan ödeme, güncelleme katsayısıyla güncellenerek ödenirse bu hizmetler yeniden kazanılabiliyor.



            BAĞ-KUR'LUYA İHYA İMKANI
            Bağ-Kur'lular için prim kazanmanın yollarından biri de 'ihya'. Daha önce prim borcu nedeniyle hizmet süreleri dondurulan Bağ-Kur'lular, bu günleri ihya ile yeniden kazanabiliyor. Burada ihtiyaç kadar süre değil, tüm süreler ihya edilebiliyor. Ödemenin tutarı da güncel asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.



                İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
                Primini tamamlamak isteyenlerin başvurabileceği yollardan biri de isteğe bağlı sigorta... Ancak burada toplu ödeme imkanı olmadığı için primi tamamlamak zaman alıyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da ödemelerin 1261 günü, yani 3.5 yılı bulmaması. Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında olduğu için emeklilik hesabı da Bağ- Kur'a göre yapılıyor. Son 7 yılda hangi kurumdan prim çoksa, o kurumdan emekli olunuyor. SSK'dan emeklilik planlayanlar buna dikkat etmeli.



                KÜLLİYE'DE EYT VE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ
                Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Toplantıda EYT ve asgari ücret zammının ele alındığı bildirildi.

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                Haberler Ekonomi EYT’liye emeklilik yolu! Primi artıran formüller neler? Kısmi süreli çalışana hangi imkanlar var? İsteğe bağlı sigorta fayda sağlar mı?
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