EYT’liye emeklilik yolu! Primi artıran formüller neler? Kısmi süreli çalışana hangi imkanlar var? İsteğe bağlı sigorta fayda sağlar mı?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor.
SSK'lıların tam emeklilik için 5 bin, Bağ- Kur'lular ve memurların ise kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü tamamlaması gerekiyor. Peki bu süreleri eksik olanlar ne yapabilecek? Eksik primi tamamlamanın 5 yolu bulunuyor. İşte bu yollar...
İLK YOL BORÇLANMA
Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma ile prim gün kazanıldığı gibi, sigorta giriş tarihi de borçlanılan gün kadar geriye çekiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Bu durum, düzenleme Meclis'e geldiğinde netleşecek.