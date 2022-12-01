EYT’liye emeklilik yolu! Primi artıran formüller neler? Kısmi süreli çalışana hangi imkanlar var? İsteğe bağlı sigorta fayda sağlar mı?





İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Primini tamamlamak isteyenlerin başvurabileceği yollardan biri de isteğe bağlı sigorta... Ancak burada toplu ödeme imkanı olmadığı için primi tamamlamak zaman alıyor. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da ödemelerin 1261 günü, yani 3.5 yılı bulmaması. Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında olduğu için emeklilik hesabı da Bağ- Kur'a göre yapılıyor. Son 7 yılda hangi kurumdan prim çoksa, o kurumdan emekli olunuyor. SSK'dan emeklilik planlayanlar buna dikkat etmeli.