ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ 2022! 1. ve 2. Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek?

Asgari ücret toplantıları hakkında aramalar hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere toplantı yapacak. Bu kapsamda takvim de belli oldu. Peki, 1. ve 2. Asgari ücret tespit toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Asgari ücrete kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TAKVİMİ NETLEŞTİ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.



ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.

ZAM İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ



Buna göre, ilk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı ise 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak.

"İŞVERENLER OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"



Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Bugün bir planlama için buradayız. İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. Analiz ve anketlere dayalı birçok çalışmamız var." dedi.



EYT İLE İLGİLİ MÜJDEYİ BAKAN VERDİ



EYT ilgili de konuşan Akkol, "Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi. Yüzde 80'in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor." şeklinde konuştu.



İşte Akkol'un açıklamaları:

TİSK'i biliyorsunuz. Gerek asgari ücret gerek çalışma hayatını ilgilendiren kanun ve düzenlemede çalışanların beklentisini öncelik olarak belirliyor. Çalışma arkadaşlarımızın refahının, iş sağlığının iş verenler için ne kadar önemli olduğunu ısrarlı şekilde anlatıyoruz. TİSK camiası olarak kendi ekosistemimizden dünyaya örnek uygulamalar çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin önemini de sizlerle paylaşıyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliği çalışma arkadaşlarımızın daha fazla gelire ulaşması için önemli. Bu sebeplerle EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor.

Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek.

"UZUN SÜREDİR TALEPLER ARASINDAYDI, BAKANIMIZ MÜJDE VERDİ"



Emekli olacak çalışanlarla ilgili finansman söz konusu. Yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün emekli olurlarsa finansman sorunu oluyor. Uzun süredir talepler arasındaydı. Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak.

Kritik sektörlerde yüzlerce kişinin emekli olması durumunda sorunlar oluyor. Ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor.Bugün gündemimizde Asgari Ücret yok. Sürecin ilk günü. Hem süreci hem de takvimi detaylandıracağız. Komisyon hem işçi, hem devlet hem de işveren tarafını temsil ediyor. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Son 2 asgari ücretteki üçlü imza sürecini önemsiyorum.

Ortak mutabakatın devam etmesini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu dönemde işverenler olarak üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

31 Aralık'ın son gecesine kadar beklemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Toplantılar uzun geçiyor. Komisyon detaylı verilere görüşlere bakıyor. Geçtİğimiz dönemlerde de ifade ettim. Komisyonun çok taraflı değerlendirmeler yaptığını, iyi niyetle ortak hedefe nasıl ulaşabiliriz.

İLK TOPLANTI 7 ARALIK'TA



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14:00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14:00'da yapılacak."

EYT İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesi, asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

EYT düzenlemesi çalışmasını değerlendiren Kurtulmuş, "Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI



Kurtulmuş asgari ücret ile ilgili şunları söyledi;

"Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak."

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da EYT ve 2023 yeni asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.



BAKAN BİLGİN SENDİKALARLA BULUŞUYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Yapılan görüşmede asgari ücret konusunda bilgi alışverişi yaptı. Asgari ücret takvimi ele alınırken, özellikle yeni model üzerinde duruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU: ÖNCEKİLERDEN FARKLI BİR HAZIRLIK VAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirterek, "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" sözlerini sarf etmişti. İşte merak edilen yeni modelin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalar asgari ücretin daha kısa aralıklarla belirlenebileceği yorumlarına da yol açmıştı.



DESTEK ARTACAK MI?



Asgari ücrete destek konusunun da toplantıda ele alındığı değerlendiriliyor. Bu yıl hayata geçirilen vergi desteğinin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceği, prim gibi farklı destekler uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da karar verilecek.

Vergi desteğinin önümüzdeki yıl da sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, prim desteği sağlanırsa artışın bir kısmının buradan karşılanabileceği belirtiliyor.



EYT'DE KAPSAM MASADA



Bugünkü toplantıda ele alınması beklenen konulardan biri de milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede Çalışma Bakanlığı'nın sona yaklaştığı açıklanmıştı. Aralık ayında Meclis'e gelecek düzenlemede gelinen nokta konusunda Başkan Erdoğan'a bugün bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı, mali boyutunun toplantıda masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca EYT düzenlemesi nedeniyle işverenlerin maliyetinin artacak olması nedeniyle sağlanacak destekler üzerinde de durulması bekleniyor.

İŞVEREN DE BEKLEMEDE



İşverenin ödeyeceği primden 5 puanlık indirim yapılarak, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilmesinin desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca işverenler karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünün azaltılması için faizsiz ya da düşük faizli kredi gibi destekler de talep ediyor.

Emekli olacak kişiler nedeniyle çalışan sayısı düşecek işverenlerin teşviklerden yararlanmaya devam edebileceği formül de gündemde. Bunlar konusunda da karar verilmesi bekleniyor.