Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI: SAAT BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE

ASGARİ ÜCRET İÇİN SAAT BELLİ OLDU

Kritik görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

ZAM İÇİN TAKVİM BELİRLENECEK

Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.