Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.
Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI: SAAT BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE
ASGARİ ÜCRET İÇİN SAAT BELLİ OLDU
Kritik görüşmenin saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.
ZAM İÇİN TAKVİM BELİRLENECEK
Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
EYT İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da EYT ve 2023 yeni asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.