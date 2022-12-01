Aralık ayı 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz yardımı ile ilgili son açıklamalar sıkı takip ediliyor. Peki, Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3.5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası sosyal yardım ödemelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.