Aralık ayı Doğalgaz destek ödemesi YATTI MI? Doğalgaz desteği 2022 Aralık ödeme takvimi netleşti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;



• Türk vatandaşı olması,



• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,



• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,



• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması



• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,



• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi