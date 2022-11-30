Tek tıkla vurgun! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı! Bunlara dikkat... | Ekonomi haberleri

Son zamanlarda dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemlerden biri de tanınmış markaların internet sitelerini kopyalamak oldu. Şikayetvar, tüketicilerden gelen şikayetleri duyurdu:

● Bilinen bir markadan araç kiralamak istedim. Site orijinal gibiydi. 8 bin lira havale gönderdim. Taklit edilen firmayı aradığım zaman "Sitemizi kopyalamışlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok" dediler. Demek ki sizin sitede çok büyük güvenlik sorunu var.

● 4 bin 800 lira paramı aldılar. Siteyi aradım, parayı yolladığım yerin sahte olduğunu söylediler.

● Taklit araç kiralama sitesi bizden 10 bin lira ücret aldı. Araç kiralamayı iptal ettirmek istediğimizde şirketin hiçbir numarasına ulaşamadık.

● Tanınan araç kiralama firması zannederek günlük 400 liradan olmak üzere 4 günlük araç kiraladım. Bin 600 lira tutan ödememi 2 bin 600 lira olarak yatırmamı söylediler. Onu bloke etmek için hesaba 10 bin lira daha gönderilmesi söylendi. Daha sonra bir 10 bin daha istediklerinde bu firmanın yanıltıcı olduğunu anladık.

● Taklit edilebilmek bu kadar kolay olmamalı. 5 bin lira param yok oldu.



BUNLARA DİKKAT!

■ Adres çubuğuna yazılan site adındaki karakter ve uzantısı ile iletişim bilgileri kontrol edilmeli.

■ Alışveriş yapılacak sitenin Güvenli Giriş Katmanı (SSL) sertifikası olup olmadığına bakılmalı.

■ Bir siteye girdiğinizde adres çubuğunun solunda kilit işareti görüyorsanız bu, sitenin güvenli olduğu anlamına gelir.



ENERJİYE REKOR BAŞVURU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında, 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz" dedi.



EYT VE SÖZLEŞMELİ ARALIK'TA MECLİS'TE

Aralık ayında Meclis'in gündemi yoğun olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" açıklaması yaptı.



ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor bilimleri fakültelerinde 6 dönem eğitim gören öğrencilerin artı 2 dönem de bakanlıkta uygulama ve staj eğitimi yapacaklarını açıkladı. Kasapoğlu, "Böylece çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız. Müfredat kalitesi de artırılacak" dedi.

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