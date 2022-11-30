SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi! Bakanlarla bir araya gelecek

Başkan Erdoğan, saat 18.15'te Ankara'da EYT ve asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE



TOPLANTI 1 ARALIK'A ERTELENMİŞTİ

Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla 29 Aralık'ta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.