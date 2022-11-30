Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2022 14:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 15:21
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi! Bakanlarla bir araya gelecek

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, saat 18.15'te Ankara'da EYT ve asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirecek. 29 Aralık'ta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi

    Başkan Erdoğan, saat 18.15'te Ankara'da EYT ve asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE


    TOPLANTI 1 ARALIK'A ERTELENMİŞTİ
    Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla 29 Aralık'ta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirilmişti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İngiliz’in tahmini başka temennisi başka!
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi! Bakanlarla bir araya gelecek
        SON DAKİKA