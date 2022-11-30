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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 14:54
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    • 30.11.2022 19:06
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    Başkan Erdoğan Bakanlar Bilgin ve Nebati ile görüşüyor! Asgari ücrette yeni model ne? EYT'liler nasıl emekli olacak?

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Ankara'da EYT ve asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşüyor. 29 Aralık'ta yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirilmişti. Peki EYT ve asgari ücrette süreç nasıl işleyecek? Bugünkü toplantıda konuşulması beklenen detaylar neler? İşte Başkan Erdoğan'ın bakanlarla yapacağı görüşmenin detayları.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan EYT ve asgari ücret zammı görüşmesi

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

    GÖRÜŞME BAŞLADI
    Başkan Erdoğan, Ankara'da EYT ve 2023 yeni asgari ücret zammı konularıyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul ediyor.



        BİLGİN, YARIN SENDİKALARLA BULUŞUYOR
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için yarın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Bu görüşme öncesi Başkan Erdoğan ile Bakan Bilgin ve Nebati'nin yapacağı görüşmede asgari ücret konusunda bilgi alışverişi yapılacak. Asgari ücret takvimi ele alınırken, özellikle yeni model üzerinde durulması bekleniyor.

        YENİ MODEL HAZIRLIĞI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirterek, "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

        Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" sözlerini sarf etmişti. İşte merak edilen yeni modelin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalar asgari ücretin daha kısa aralıklarla belirlenebileceği yorumlarına da yol açmıştı.



            DESTEK ARTACAK MI?
            Asgari ücrete destek konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu yıl hayata geçirilen vergi desteğinin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceği, prim gibi farklı destekler uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da karar verilecek.

            Vergi desteğinin önümüzdeki yıl da sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, prim desteği sağlanırsa artışın bir kısmının buradan karşılanabileceği belirtiliyor.



            EYT'DE KAPSAM MASADA
            Bugünkü toplantıda ele alınması beklenen konulardan biri de milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede Çalışma Bakanlığı'nın sona yaklaştığı açıklanmıştı. Aralık ayında Meclis'e gelecek düzenlemede gelinen nokta konusunda Başkan Erdoğan'a bugün bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

                8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı, mali boyutunun toplantıda masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca EYT düzenlemesi nedeniyle işverenlerin maliyetinin artacak olması nedeniyle sağlanacak destekler üzerinde de durulması bekleniyor.

                İŞVEREN DE BEKLEMEDE
                İşverenin ödeyeceği primden 5 puanlık indirim yapılarak, EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilmesinin desteklenmesi planlanıyor. Ayrıca işverenler karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünün azaltılması için faizsiz ya da düşük faizli kredi gibi destekler de talep ediyor.

                Emekli olacak kişiler nedeniyle çalışan sayısı düşecek işverenlerin teşviklerden yararlanmaya devam edebileceği formül de gündemde. Bunlar konusunda da karar verilmesi bekleniyor.

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                Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan Bakanlar Bilgin ve Nebati ile görüşüyor! Asgari ücrette yeni model ne? EYT'liler nasıl emekli olacak?
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