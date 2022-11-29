Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika: EYT yasası ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? 50 yaş, borçlanma... Ak Parti'den EYT açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası EYT konusu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Son aşamaya gelindi. Hemen hemen tamamlanmak üzere" dedi. Peki EYT yasası ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmalarında son durumu açıkladı;
''EYT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimi ile ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunum, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi.''
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Bilgin, EYT konusu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Bilgin; "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır." dedi.
EYT PRİM GÜN SAYISI
Bakan Bilgin, EYT prim gün sayısı hakkında detayları paylaştı. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.
EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Bayram; "Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.