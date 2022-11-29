FINDIK FİYAT LİSTESİ İL İL GÜNCEL | 29 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Düzce, Trabzon, TMO...

EN GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2022 | Her yıl Ağustos ayında yapılan fındık hasadı bilindiği üzere Karedeniz Bölgesi'nin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Aralık ayına yaklaşmamızla birlikte fındık fiyatları il il merak edilmeye başlandı. Bu noktada, '29 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' soruları gündeme geldi. İşte İL İL fındık fiyat listesi...