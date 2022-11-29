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    • Ekonomi
    • 29.11.2022 18:24
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    • 29.11.2022 18:25
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    FINDIK FİYAT LİSTESİ İL İL GÜNCEL | 29 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Düzce, Trabzon, TMO...

    Fındık fiyatları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Güncel il il fiyatlar belli oldu. Peki 29 Kasım 2022 ne kadar, kaç TL? Son dakika serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? İşte fındık fiyatlar listesi TMO, Akçakoca, Çarşamba, Düzce, Fatsa, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Terme, Ünve, Zonguldak...

    FINDIK FİYAT LİSTESİ GÜNCEL

    EN GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2022 | Her yıl Ağustos ayında yapılan fındık hasadı bilindiği üzere Karedeniz Bölgesi'nin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Aralık ayına yaklaşmamızla birlikte fındık fiyatları il il merak edilmeye başlandı. Bu noktada, '29 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?' soruları gündeme geldi. İşte İL İL fındık fiyat listesi...

    29 KASIM FINDIK NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Güncel fındık fiyat listesi yayımlandı. İşte il il yeni fiyatlar;

    👉ZONGULDAK
    En Düşük: 40,00 TL
    En Yüksek: 47,00 TL.

    👉ÜNYE
    En Düşük: 45,00 TL
    En Yüksek: 50,00 TL.

    👉TERME
    En Düşük: 42,00 TL
    En Yüksek: 48,00 TL.

    👉TRABZON
    En Düşük: 42,50 TL
    En Yüksek: 48,00 TL.

    👉SAMSUN
    En Düşük: 43,00 TL
    En Yüksek: 48,00 TL.

    👉SAKARYA
    En Düşük: 43,50 TL
    En Yüksek: 45,00 TL

    👉ORDU
    En Düşük: 43,00 TL
    En Yüksek: 48,00 TL.

        👉KOCAELİ
        En Düşük: 40,00 TL
        En Yüksek: 47,00 TL.

        👉GİRESUN
        En Düşük: 45,15 TL
        En Yüksek: 60,15 TL.

        👉FATSA
        En Düşük: 48,00 TL
        En Yüksek: 50,00 TL.

        👉DÜZCE
        En Düşük: 43,00 TL
        En Yüksek: 56,00 TL

        👉ÇARŞAMBA
        En Düşük: 40,00 TL
        En Yüksek: 48,00 TL.

        👉AKÇAKOCA
        En Düşük: 42,00 TL
        En Yüksek: 48,00 TL

        👉TMO FİYATI
        En Düşük: 51,00 TL
        En Yüksek: 53,00 TL
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        Haberler Ekonomi FINDIK FİYAT LİSTESİ İL İL GÜNCEL | 29 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Düzce, Trabzon, TMO...
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