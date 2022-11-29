EYT 16 Aralık'ta mı çıkacak? 16 ARALIK iddiası doğru mu? EYT çıkış tarihi belli oldu mu?

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ilk etapta 1.5 milyon kişiyi emekli edecek. Burada kademeli bir şekilde emeklilik söz konusudur. Çünkü gerekli şartları sağlayan ki o şartlarda en temelde 3 tane kriter var. Birincisi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, ikincisi 5 bin prim günü sayısı, üçüncüsü ise ve kaldırılmasını beklediğimiz yaş şartıdır."

"İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak ama çalışılan yerlerde toplu emeklilikler ve buna bağlı da toplu kıdem tazminatları söz konusudur. Bazı işletmelerde birkaç kişi ile sınırlı olabiliyorken, bazı işletmelerde aynı anda yüzlerce kişi emekli olacaktır."