En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? EYT emekli maaş hesaplama TABLOSU!

Önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon hiç artmasa bile emeklinin en düşük maaşı 3.500 TL'den 3.879 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca enflasyona göre ek zam da gündeme gelebilecek.

EYT'liler de aşağıdaki artışlardan etkilenecek ve bu tabloya göre maaş alabilecek. Maaşlar prim gün sayısına göre hesaplanacak.

Emeklilerin 4 aylık enflasyona göre maaşları şu şekilde olacak:

Güncel maaş: 3600 TL

Yeni maaş: 3990 TL