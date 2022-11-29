Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.11.2022 08:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2022 08:06
    ABONE OL

    4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı?

    Emekli müşteriler, istedikleri zaman bankalarını değiştirme talebinde bulunma ve dilediği bankadan maaşlarını almaya devam etme hakkına sahipler. Emekli bireylerin, emekli maaşı banka değişikliği imkânından yararlanabilmeleri için farklı seçenekler bulunmaktadır. Peki, Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı? 4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı?

    Emekli müşteriler, istedikleri zaman bankalarını değiştirme talebinde bulunma ve dilediği bankadan maaşlarını almaya devam etme hakkına sahipler. Emekli bireylerin, emekli maaşı banka değişikliği imkânından yararlanabilmeleri için farklı seçenekler bulunmaktadır. Peki, Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı? 4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar!

    EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?

    Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar.

    Emekliler dikkat! Başvurana 10 bin TL!

    Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

    EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

    Eğer 4A SGK maaşı alınıyorsa, bankaya taşınması işlemi yaparken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

    – 4A hizmetleri,

    – 4A banka ve adres değişikliği kısmını seçmeniz gerekmektedir.

    Eğer 4B Bağ-Kur maaşı alınıyorsa, aynı işlem için izlenecek adımlar:

    – 4B hizmetleri,

    – 4B banka ve adres değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

    Eğer 4C Emekli Sandığı maaşı alınıyorsa, bu maaşın bankaya taşınmasında da:

    – 4C hizmetleri,

    – 4C banka değişikliği menülerini takip etmeniz gerekmektedir.

        EMEKLİ MAAŞI BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

        Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor

        EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

        Emekli promosyonu kaç yılda bir verilecek sorusunun cevabı 3 senedir.

        HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

        Kamu ve özel bankalar nezdinde değişiklik gösteriyor.

        ZİRAAT BANKASI

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

        VAKIFBANK

        Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

        AKBANK

        Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt. Bankaya maaşını taşımak isteyenler için son gün 30 Eylül.

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi'den yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.

            DENİZBANK

            Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

            HALKBANK

            Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Ekonomi 4A,4B,4C Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli aylığı ikinci kez taşınır mı?
                SON DAKİKA