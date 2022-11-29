Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Aralık ayına sayılı günler kala SED ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından son dakika açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Aralık ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak 2022? SED yardımı kaç TL oldu? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı!
2022 ARALIK AYI SED YARDIMI YATTI MI?
2022 Aralık ayı SED yardımı ödemeleri henüz hesaplara geçmedi. Bakanlık tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 SED YARDIMI NE KADAR?
SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor.
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.