Son dakika Fuat Oktay'dan açıklama! Yılbaşından sonra asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak?

6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 45-47 oranında zam gelmesi halinde 7 bin 500 - 8 bin net ücret gündemde yer alan tahminler arasında.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.