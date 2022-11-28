EYT SON DURUM ne, YAŞ sınırı var mı? || Emekli MAAŞ HESAPLAMA EKRANI 2022 || EYT son gelişmeler neler?

BİLGİN: ÖDEMELERE TAKSİT YAPILABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, bu görüşmeler sonrasında bazı taleplere sıcak baktıkları mesajını verdi. Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Bilgin, EYT'lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenlerin taleplerine değindi. Bilgin, "Bu konuda da hükümetin bazı formülleri var. Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir" dedi.