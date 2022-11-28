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    • Ekonomi
    • 28.11.2022 21:11
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    • 28.11.2022 21:11
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    Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler

    Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nda sözleşmelerinin beklediği müjdeyi verdi.Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu yeniden değerlendirdiklerini söylen Başkan Erdoağan, "Sözleşmelilerin kadroya geçişi 3+1 yıl süreyle gerçekleşecek" dedi. Açıklamaların ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında merak edilenleri açıkladı. Peki kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Sözleşmeyeliye kadro müjdesi!

    Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda sözleşmelerinin beklediği müjdeyi verdi. Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu yeniden değerlendirdiklerini söylen Başkan Erdoağan, "Sözleşmelilerin kadroya geçişi 3+1 yıl süreyle gerçekleşecek" dedi. Kabine Toplantısının ardında A haber canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen detayları açıkladı. Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;



    NASIL TANIMLANIR ?
    "İki taslak aslında gündemdeydi. İki taslak üzerinden çalışılıyordu. O taslak teke düşürülmüştü. Teke düşürülen taslakta 3 yılı dolduran 4B'liler, 4A kadrosuna geçecekler. Tabii aday olma memur olduktan sonra geçecekler. Daha sonra 3 yılı tamamlayamayanlar ise 3 yılı tamamladıklarında geçecekler."



    KİMLER FAYDALANACAK?
    Memurların da faydalanacağını söyleyen Faruk Erdem, "Mahalli idarelerde bunun içinde demişti. Mahalli İdare'nin kanunun 49. Maddesi gereğince mahalli idarelerde görev yapan 4b'li sözleşmeli personel var, sözleşmeli memurlar onlarda bunlardan faydalanacaklar" dedi.



        "Ama ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Aşağı yukarı 500 bine yakın arkadaşımız artık mali ve sosyal haklarıyla birlikte memur kadrosuna geçiş oldular. Zaten burada önemli olan A olmak B olmak değil bu mali sosyal haklardır."



        SOSYAL HAKLAR NELER?
        Görevde yükselme, tayin, eş durumdan il değiştirmek gibi birçok haklarda bu şekilde verilmiş olacak. Yıllık iznin bir sonraki seneye devredilmesi gibi birçok mali ve sosyal haklarda bunlar verilmiş olacak.



        KİMLER HANGİ STATÜYE GİRECEKLER?
        657 sayılı yasanın 4. Maddesinin B bendindeki tarif edilen sözleşmeli personelden bahsediyoruz. Kamuda sözleşmeli personel alımı devam edecek. Sözleşmeli çalıştırma meselesi devam edecek ihtiyaç olduğu sürece. Bugün Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı ve sözleşmeli personel ilanı çıktı. Dolayısıyla sözleşmeli devam edecek ama bura bir sadeleştirmede söz konusu olacak.



            Söylediğimiz gibi 20'nın üzerinde, hatta 30'un üzerinde sözleşmeli çeşidi var kamuda. Sanki asli bir istihdam unsuru algılanmaya başlanmıştı. Oysa ihtiyaç olduğu durumda kullanılan bir istihdam şekli. O şekliyle devam edecek. Ama yasanın tam tasarının içini de görmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı başlıkları açıkladı. Onları gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Ama dediğim gibi 4. Maddesinin B bendindekiler, 4. Maddenin A bendine geçmiş oldular.

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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler
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