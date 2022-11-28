Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro müjdesini verdi! Kimler faydalanacak? Sosyal haklar neler? Kimler hangi statüye girecek? İşte merak edilenler





Söylediğimiz gibi 20'nın üzerinde, hatta 30'un üzerinde sözleşmeli çeşidi var kamuda. Sanki asli bir istihdam unsuru algılanmaya başlanmıştı. Oysa ihtiyaç olduğu durumda kullanılan bir istihdam şekli. O şekliyle devam edecek. Ama yasanın tam tasarının içini de görmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı başlıkları açıkladı. Onları gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Ama dediğim gibi 4. Maddesinin B bendindekiler, 4. Maddenin A bendine geçmiş oldular.

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