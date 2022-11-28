28 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum! Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! Borsa İstanbul devre kesici uygulaması!

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.761 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,5 düşüşle 81,1 dolardan işlem görüyor.

KONTROLMATİK HİSSE YORUMLARI 2022

KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. KAP'a gelen bu açıklamanın ardından KONTR.E hisse fiyatlarında büyük bir çıkış yaşandı. Gün içerisinde Kontrolmatik hisse fiyatları yüzee 8 oranında yükselerek 182 doları aşmaya başardı.

SASA HEKTAŞ HİSSE FİYATI NE DURUMDA?

SASA ve HEKTS ise günün ilk dakikalarında %5'i bulan değer kaybıyla endekste güne en çok düşüşle başlayan hisseler oldu. SASA, şu an 123 TL'den işlem görürken HEKTS, negatif açılış sonrası 33 TL'den alıcı buluyor. IPEKE) ve VERUS ise bu iki hissenin ardından en çok düşen hisseler oldu.