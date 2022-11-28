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    • Ekonomi
    • 28.11.2022 15:13
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    • 28.11.2022 15:13
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    28 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum! Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! Borsa İstanbul devre kesici uygulaması!

    BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. Sasa Hektaş hisse fiyatı merak konusu oldu. İşte Borsa İstanbul son dakika gelişmeleri ve 28 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum! Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! Borsa İstanbul devre kesici uygulaması!

    28 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum!

    Sert düşüşler yaşayan SASA ve Hektaş'ta son durum merak ediliyor. Cuma günü 4.874,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 4.906,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.854,27, en yüksek ise 4.931,86 puanı gördü. İşte detaylar...

    BORSA İSTANBUL 28 KASIM 2022!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 4.931,46 puana yükseldi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,12 puan değer kazandı.

    Cuma günü 4.874,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 4.906,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.854,27, en yüksek ise 4.931,86 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,80, hizmetler endeksi yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

    Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.

    -ALTININ ONSU 1.761 DOLAR SEVİYESİNDE

    Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,49, bileşik getirisi yüzde 10,77 seviyelerinde bulunuyor.

    Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0450, sterlin/dolar paritesi 1,2090 ve dolar/yen paritesi 137,7 düzeyinde seyrediyor.

    İstanbul serbest piyasada dolar 18,6310 liradan, avro 19,4680 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.761 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,5 düşüşle 81,1 dolardan işlem görüyor.

        KONTROLMATİK HİSSE YORUMLARI 2022

        KONTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. KAP'a gelen bu açıklamanın ardından KONTR.E hisse fiyatlarında büyük bir çıkış yaşandı. Gün içerisinde Kontrolmatik hisse fiyatları yüzee 8 oranında yükselerek 182 doları aşmaya başardı.

        SASA HEKTAŞ HİSSE FİYATI NE DURUMDA?

        SASA ve HEKTS ise günün ilk dakikalarında %5'i bulan değer kaybıyla endekste güne en çok düşüşle başlayan hisseler oldu. SASA, şu an 123 TL'den işlem görürken HEKTS, negatif açılış sonrası 33 TL'den alıcı buluyor. IPEKE) ve VERUS ise bu iki hissenin ardından en çok düşen hisseler oldu.

        Borsa İstanbul genelinde ALFAS, tavan serisine devam ederken PRKME, AKCNS, PAPIL, güne en yüksek değer artışıyla başlayan diğer hisseler oldu. An itibarıyla MIATK, PNLSN, KUVVA, borsa genelinde en çok düşüş gören hisselerdi.

        Yurt dışı piyasalarında hafta sonu Çin'de yaşanan olaylar, küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Asya endeksleri, haftanın ilk gününde ekside hareket etti. ABD borsaları, geçen haftayı karışık seyirde kapattı. Dow Jones %0,45 yükselirken Nasdaq %0,52 düştü. S&P 500 endeksi ise yatay bir kapanış gördü. Sabah saatlerinde ABD ve Avrupalı vadeli endeksleri ekside hareket ediyordu.
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        Haberler Ekonomi 28 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum! Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! Borsa İstanbul devre kesici uygulaması!
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