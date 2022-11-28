2022-2023 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA || EYT sonrası emekli maaşı ne kadar olur? Şimdi emekli olsam ne kadar alırım?

Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili çalışmasını tamamlamak üzere. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra aralık ayında Meclis'e gelecek ve ocak ayında da yasalaşacak. Bu nedenle birçok kişi emekli maaşını hesaplamak için arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
EYT'DEN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı.
EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU
Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.