TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ | Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: Merkez, Ergani, Bismil, Silvan, Kulp...

TOKİ Diyarbakır kura çekimi Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimleri bir önceki gün başladı. Peki Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Merkez, Ergani, Bismil, Silvan, Kulp...
TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Diyarbakır kuraları 26 Kasım'da çekilmeye başlandı. Kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü ve 28 Kasım Pazartesi günü de devam edecek. Diyarbakır ilçelerinde toplam 5 bin 500 konut inşa edilecek.
Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.
Yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kura çekilişinin 6 ay içinde tamamlanacağı ve 250 bin konutun hak sahibinin 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacağı belirtildi.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?
İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT
DİYARBAKIR ERGANİ: 300
DİYARBAKIR BİSMİL: 196
DİYARBAKIR ÇERMİK: 158
DİYARBAKIR SİLVAN: 250
DİYARBAKIR KULP: 200
DİYARBAKIR EĞİL: 126
DİYARBAKIR HANİ: 250