TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ | Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: Merkez, Ergani, Bismil, Silvan, Kulp...

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Diyarbakır kuraları 26 Kasım'da çekilmeye başlandı. Kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü ve 28 Kasım Pazartesi günü de devam edecek. Diyarbakır ilçelerinde toplam 5 bin 500 konut inşa edilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

Yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kura çekilişinin 6 ay içinde tamamlanacağı ve 250 bin konutun hak sahibinin 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacağı belirtildi.