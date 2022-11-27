Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 5 aylık emekli memur enflasyon maaş farkı kaç TL?



ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?



2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı. Açıklanan anket sonuçları, piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 37.47 olduğunu gösterdi. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 37.34 olarak belirlenmişti. Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67.78'den yüzde 68.06'ya yükseldi. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21.17'den yüzde 20.76'ya düştü.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 19.54 olarak açıklandı. Önceki ankette bu beklenti 19.82 olarak belirlenmişti.12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23.61 seviyesinden 23.35 seviyesine geriledi. Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4.2 iken, bu anket döneminde yüzde 4.1 olarak dikkat çekti.