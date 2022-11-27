Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne kadar oldu? 5 aylık emekli memur enflasyon maaş farkı kaç TL?

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Kasım ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2022 Kasım enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte cevabı...
Kasım ayı enflasyon rakamları için milyonlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Özellikle 2023 yılı memur ve emekli zammında belirleyici olan kasım ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyacak. Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyonda bekleyiş sürerken önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun ineceği mesajını verirken, Bakan Nebati ise "Enflasyonla mücadelemiz sıkı bir şekilde devam ediyor, her tedbiri alıyoruz. Türkiye ekonomi modeliyle bu işi tamamen kontrol altına almış durumdayız." ifadelerini kullanmıştı. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.