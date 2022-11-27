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    • Ekonomi
    • 27.11.2022 08:01
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    • 27.11.2022 08:01
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    Kasım ayı enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ 2022? Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    TÜİK tarafından açıklanan veriler, yıl sonunda maaş zamlarını da etkileyecek. Bu nedenle Kasım ayı enflasyon oranı sıklıkla merak edilip araştırıyor. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ 2022? Kasım ayı enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ?

    Kasım ayına az bir zaman kala enflasyon verileri sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Kasım ayı enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ? Kasım ayı enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 1-2 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

    KİRA ARTIŞ ORANI...

    Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

    PİYASA KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre, yıl sonu büyüme beklentisi Kasım ayı anket döneminde bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 5,1 olarak kaldı. Dolar kuru tahmini ise 19,82 TL'den, bu anket döneminde 19,54 TL'ye geriledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 ihtimalle yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 58,49 ihtimalle yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 18,31 ihtimalle ise yüzde 41,00 - 47,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89'unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11'inin beklentilerinin yüzde 34,00 - 40,99 aralığında, yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlendi.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ 2022? Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı?
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