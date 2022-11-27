90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar!
TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.
Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.