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    • Ekonomi
    • 27.11.2022 20:01
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    • 27.11.2022 20:01
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    90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi?

    Taşeron işçiye kadroda son yaşanan gelişmeler sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. 600 bin sözleşmeliye kadro çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler 90 bin taşeron işçiye çevrildi. EYT, memur emekli zammı, asgari ücret gibi konularla çalışmalarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI?

    90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Bakan Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? İşte tüm detaylar!

    TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

    Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

    ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

    Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

    Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.

    Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

        90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

        Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.

        BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

        Bakan Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi.
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        Haberler Ekonomi 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi?
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