TCKN 0,2,4,6,8 promosyon ÖDEME TARİHLERİ | 2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU - Kasım 2022 PTT emekli promosyonu ne kadar?

PTT emekli promosyon ödemeleri, Kasım ayı güncellemesinin ardından gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdi. Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. İşte PTT promosyon ödeme tarihleri...
PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VERİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.
SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU
Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,