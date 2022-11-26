Dijital bankacılıkta aktif bireysel ve kurumsal müşteri sayısı 91 milyona yaklaştı



MOBİL BAŞI ÇEKİYOR

Rapora göre, 91 milyon kullanıcının 2 milyon 845 bini 'sadece internet bankacılığı' işlemi yaparken, 78.3 milyonu ise 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık kullanıcılarının toplam sayısı ise 9 milyon 440 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Temmuz- Eylül 2022 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 86 milyon 717 bin kişi olarak belirlendi. 2 milyon 219 bin kişi 'sadece internet bankacılığı' işlemi gerçekleştirirken, 75 milyon 929 bin kişi 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 568 bin kişi oldu.