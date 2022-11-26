Dijital bankacılıkta aktif bireysel ve kurumsal müşteri sayısı 91 milyona yaklaştı

Yer ve zamandan bağımsız tüm finansal işlemler artık bir tık ötede. Hiç şubeye gitmeden tüm işlemlerin online yapılmasına imkan veren dijital bankacılık, günümüzde bireyler ve kurumlar için 'vazgeçilmez' hale geldi. Hayatı kolaylaştıran uygulamalarla dijital bankacılıktaki hızlı yükseliş ivmesi devam etti.
9 AYDA 13 MİLYON KİŞİ
Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre; Türkiye'de bireysel ve kurumsal aktif dijital bankacılık müşteri sayısı Temmuz-Eylül döneminde 90 milyon 579 bine ulaştı. Aralık 2021'de bu sayının 77 milyon 932 bin olduğu dikkate alındığında, aktif dijital müşteri sayısının 12 bin 647 arttığı görüldü. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki yıla göre ise 17 milyon 139 bin artış kaydedildi.
MOBİL BAŞI ÇEKİYOR
Rapora göre, 91 milyon kullanıcının 2 milyon 845 bini 'sadece internet bankacılığı' işlemi yaparken, 78.3 milyonu ise 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık kullanıcılarının toplam sayısı ise 9 milyon 440 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Temmuz- Eylül 2022 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 86 milyon 717 bin kişi olarak belirlendi. 2 milyon 219 bin kişi 'sadece internet bankacılığı' işlemi gerçekleştirirken, 75 milyon 929 bin kişi 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 568 bin kişi oldu.