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    Dijital bankacılıkta aktif bireysel ve kurumsal müşteri sayısı 91 milyona yaklaştı

    Hayatımızı kolaylaştıran dijital bankacılık hızlı yükselişini sürdürüyor. Aktif bireysel ve kurumsal müşteri sayısı 1 yılda 17.1 milyon artarak 91 milyona yaklaştı...

    Çığıl Ön Yener
    Dijital hayat

    Yer ve zamandan bağımsız tüm finansal işlemler artık bir tık ötede. Hiç şubeye gitmeden tüm işlemlerin online yapılmasına imkan veren dijital bankacılık, günümüzde bireyler ve kurumlar için 'vazgeçilmez' hale geldi. Hayatı kolaylaştıran uygulamalarla dijital bankacılıktaki hızlı yükseliş ivmesi devam etti.



    9 AYDA 13 MİLYON KİŞİ
    Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre; Türkiye'de bireysel ve kurumsal aktif dijital bankacılık müşteri sayısı Temmuz-Eylül döneminde 90 milyon 579 bine ulaştı. Aralık 2021'de bu sayının 77 milyon 932 bin olduğu dikkate alındığında, aktif dijital müşteri sayısının 12 bin 647 arttığı görüldü. Aktif dijital bankacılık müşteri sayısında bir önceki yıla göre ise 17 milyon 139 bin artış kaydedildi.


    MOBİL BAŞI ÇEKİYOR
    Rapora göre, 91 milyon kullanıcının 2 milyon 845 bini 'sadece internet bankacılığı' işlemi yaparken, 78.3 milyonu ise 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık kullanıcılarının toplam sayısı ise 9 milyon 440 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Temmuz- Eylül 2022 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 86 milyon 717 bin kişi olarak belirlendi. 2 milyon 219 bin kişi 'sadece internet bankacılığı' işlemi gerçekleştirirken, 75 milyon 929 bin kişi 'sadece mobil bankacılık' işlemi yaptı. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 8 milyon 568 bin kişi oldu.



        98 BİN ANLIK KREDİ
        Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre, Temmuz-Eylül 2022 döneminde internet bankacılığı kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 98 bin, hacmi de 3 milyar lira oldu. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satış adedi ise 51 bini buldu.



        36-55 YAŞ ARASI DAHA ÇOK KULLANIYOR
        Dijital bankacılık verilerine bakıldığında, yaş grupları bazında en yoğun kullanıcı kesimini 36-55 yaş aralığının oluşturduğu dikkatleri çekti. Aktif bireysel dijital müşterilerin 34 milyon 240 binini 36-55 yaş grubu oluşturdu. Bunu, 23 milyon 583 bin kişi ile 26-35 yaş grubu, 16 milyon 416 bin kişi ile 18-25 yaş grubu takip etti.



        MÜŞTERİLERİN % 66'SI ERKEK
        Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin 57 milyonu yani yüzde 66'sı erkek. Kullanıcıların yaklaşık 30 milyonu yani yüzde 34'ü ise kadın müşterilerden oluşuyor.

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